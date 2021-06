Krise im Kölner Erzbistum: Lehrer wollen nicht mehr unterrichten

Die Laien aus den katholischen Pfarrgemeinden und Verbänden im Erzbistum fühlen sich von Kardinal Woelki nicht ernst genommen. Der Erzbischof hatte den 80 Delegierten eineinhalb Stunden vor deren Videokonferenz einen Brief geschrieben. Die Arbeit der Laien habe Einfluss auf seine Entscheidungen: Forderungen zur Aufklärung des Missbrauchsskandals setze er bereits um, schrieb Kardinal Woelki. Die Vertreter der Gemeinden und Verbände sagen, das stimme nicht. Forderungen wie das Einstehen für persönliches Verschulden blieben unbeantwortet, so ein Sprecher des Diözesanrats.

Es sei auch unverständlich, dass der Erzbischof dem Diözesanrat seinen mehrseitigen Brief erst so kurzfristig vor der Videokonferenz geschrieben habe. Das Bistum sei an einem toten Punkt und der liege in der Bistumsleitung, so ein Sprecher des Diözesanrats. Am Freitag tagt der Diözesanpastoralrat, das wichtigste Beratungsgremium des Erzbischofs, in dem vor allem Priester sitzen. Die Laien entsenden zehn Vertreter und kündigten an, dann Klartext reden zu wollen.