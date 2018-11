Nach massiven Ernteeinbußen wegen der Dürre sind die Kartoffelpreise für Verbraucher um mehr als die Hälfte gestiegen. Wie der Agrarmarkt-Informationsdienst in Bonn am Montag (19.11.2018) berichtet, zahlen Verbraucher im Supermarkt für Kartoffeln in Kleinverpackungen rund 84 Cent pro Kilogramm. Vor einem Jahr waren es noch 55 Cent. Zu weiteren Preissteigerungen könne es im Frühjahr kommen.