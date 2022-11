Die 26-jährige Frau war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Der entgegenkommende LKW-Fahrer versuchte noch, auszuweichen. Doch er schaffte es nicht und drückte den PKW gegen eine Hauswand. Die Fahrerin des Autos wurde dabei eingeklemmt. Sie musste von den Feuerwehrleuten aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Der Fahrer des Kartoffel-Lasters wurde leicht verletzt. Laut Feuerwehr ist ein weiteres Auto anschließend in den LKW gefahren, die Fahrerin des Wagens wurde dabei leicht verletzt.

B67 bei Goch bis zum Mittag gesperrt

Aufgrund des Unfalls ist die B67 seit dem Morgen zwischen der Autobahnabfahrt der A57 und der Straße "Am Bösserhof" gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch mindestens bis 13 Uhr andauern. Autofahrern wird daher geraten, die Stelle weiträumig zu umfahren.

Über dieses Thema berichten wir im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Duisburg am 16. November um 19.30 Uhr.