Die ehemalige Karstadt-Filiale macht nun doch dicht. Die Entscheidung war zu erwarten, weil etwa 300 Meter entfernt die ehemalige Kaufhof-Filiale bleiben soll.

Die Konzernleitung wollte keinen doppelten Standort mehr, daran hat auch ein massiver Mieterlass nichts geändert. Die Stadt und die Vermietergesellschaft haben jetzt auch bekannt gegeben, dass der Konzern den Mietvertrag für das Gebäude gekündigt hat. Am 17. Oktober ist für die 120 Angestellten der Bonner Filiale Schluss. Wer dann in das große Ladenlokal an der Poststraße in bester Bonner Lage ziehen wird, ist noch nicht bekannt.