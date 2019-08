Karstadt-Kaufhof schließt Logistikstandorte

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt Logistik-Standorte und kleinere Verteilzentren - darunter in NRW den Logistik-Standort Frechen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Wie das Unternehmen am Montag (05.08.2019) in Essen mitteilte, wurden der Interessenausgleich und der Sozialplan dazu unterzeichnet.

Dadurch werde es möglich, Doppelstrukturen abzubauen und Personal sowie Sachkosten einzusparen. Neben den Logistikstandorten Frechen und Erfurt schließen Verteilzentren in Berlin, Hannover, Stuttgart und Würzburg.