Eine solche Situation sei ihm in 30 Jahren Karneval noch nie passiert, sagte Stelter. Es habe sich doch nur um einen Spaß gehandelt. " Ich hab' sicherlich 'ne Menge politisch relevante Sachen in der Rede - nur das gehört nicht dazu ", sagte er. Den Witz will er auch künftig machen. " Das Ganze nennt man Narrenfreiheit. "

Stand: 23.02.2019, 18:13