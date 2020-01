Martin I. für behindertengerechten Karneval in Aachen

In Aachen ist nun Martin I. offiziell neuer Karnevalsprinz. Er will der Erste sein, bei dem Karneval behindertengerecht gefeiert wird.

Die Proklamation am Samstagabend (04.01.2020) im Aachener Eurogress wurde daher in Gebärdensprach übersetzt. Auch in der Session will Prinz Martin den Karneval behindertengerechter machen – sie steht daher unter dem Motto "All InKlusiVe". "Wir wollen den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf all diejenigen richten, die sich in und um Aachen um das Thema Inklusion verdient machen" , heißt es auf der Webseite des Aacheners.