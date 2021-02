Alaaf und Amen - mehr Karnevalsgottesdienste in Köln

Anmeldung vorher via Internet

Auch Aschekreuze wird es diesen Aschermittwoch in dieser Form nicht geben.

Auftakt macht am kommenden Sonntag die „Sonndagsmess em Fasteleer met Kostümche“ in St. Aposteln und der Gottesdienst „Mir klääve am Lävve“ in St. Agnes. Eine Woche später bei der traditionellen Mess op Kölsch tritt der Mundart-Chor Canta Colonia auf. Es darf aber zur Vermeidung von Aerosolen nicht mitgesungen werden: So sehen es die Corona-Schutzbestimmungen vor. „Mer summe nur mit“ heißt es in der Information der Kirche. Wer zu einem der Gottesdienste kommen will, muss sich vorher im Internet anmelden.

Asche auf dem Kopf statt Aschekreuz auf der Stirn

Und auch am Aschermittwoch ändert sich etwas. Wegen Corona gibt es nicht das Aschekreuz auf die Stirn, sondern der Pfarrer streut ohne zu sprechen Asche auf den Kopf. Zur Vermeidung von Körperkontakten und Aerosolen mit dem offiziellen Segen des Vatikans. An St. Michael gibt es den Asche Ritus „to-go“ . Entweder in der Kirche oder auf dem Brüsseler Platz.