Zwischen Heinsberg und Aachen wird der Karneval am Dienstag (25.02.2020) mit mittelalterlichen Bräuchen verabschiedet. Der älteste dürfte der Lazaruszug in Jülich sein.

1700 wurde der Jülicher Lazarus Strohmanus in Dokumenten zum ersten Mal erwähnt. Die mannshohe Puppe wird zum Winterbeginn aus Stroh hergestellt. Am Karnevalsdienstag wird er angezündet und dann in die Rur geworfen. Allerdings muss der Lazarus zuvor ein Martyrium erleiden.

Sündenbock wird verspottet

Pünktlich um 9 Uhr wird die Puppe vom Jülicher Hexenturm geworfen und von Brüdern der Historischen Gesellschaft Lazarus Strohmanus mit einem großen, runden Tuch aufgefangen. Andere Vereinsmitglieder, die Besenträger, tanzen um das Tuch herum und verspotten den Lazarus mit gesungenen Versen, denn er ist das Symbol für alle Sünden, die Jülicher im letzten Jahr begangen haben.

Wehklagen zum Begräbnis des Lazarus

Bis zum Einbruch der Dunkelheit ziehen die Lazarus-Brüder singend und tanzend durch die Stadt und schließlich zur Rur, wo unter lautem Wehklagen und mit einem Feuerwerk die Strohfigur zu Grabe getragen wird.

Fruchtbarer Frühling und grimmiger Winter

In anderen Orten der Region Aachen gibt es ähnliche Bräuche, die stets mit der Verbrennung einer Symbolfigur enden. In Geilenkirchen-Prummern oder auch in Derichsweiler oder Hoven im Kreis Düren kennt man den "Ätzebär" oder auch "Eäzebär". Der Begriff steht für Erbse und damit die Fruchtbarkeit des Frühlings und Bär oder die Grimmigkeit des Winters.

Der Trööetemann geht heute in Flammen auf

Früher hüllten sich Männer in Erbsenstroh und wurden von einem Bärentreiber durch den Ort gejagt. Heute ist der Eäzebär eine Strohpuppe, die am Karnevalsdienstag in Flammen aufgeht. In Düren-Birkesdorf wird wie in Köln der Nubbel verbrannt. Und bei der Oecher Börjerwehr in Aachen ist es der "Trööetemann", der am Abend verbrannt wird, um damit symbolisch den Winter auszutreiben.