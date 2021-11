Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Vorgang an sich ist nichts besonderes. Wenn sich tausende Jecken versammeln, um den Sessionsauftakt des Kölner Karnevals zu feiern, wird es erfahrungsgemäß gerade an den Party-Hotspots im Zülpicher Viertel und in der Altstadt voll. Damit Flucht- und Rettungswege dennoch frei bleiben und eine mögliche Massenpanik verhindert wird, greift dann das Ordnungsamt ein. So auch in diesem Jahr. Mit Corona hatte das allerdings nichts zu tun - denn in den 2-G-Zonen dürfen sich beliebig viele Menschen aufhalten.

Karneval feiern mit der 2G-Regel

Trotzdem ist die Masse der Feiernden auch unter Corona-Gesichtspunkten ein Problem: Denn die Bereiche in der Altstadt, dem Zülpicher Viertel und an den Uniwiesen bieten auch mehr Schutz gegen das Virus. Um sie zu betreten, müssen die Feiernden am Eingang nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Damit will die Stadt in der Pandemie zumindest für ein gewisses Maß an Sicherheit für die Jecken sorgen.

Wird der Zugang zu diesen Bereichen gesperrt, um zu verhindern, dass dort Menschen verletzt werden, steigt gleichzeitig das Risiko sich mit Corona zu infizieren für alle, die draußen bleiben müssen. Denn dann besteht die Gefahr, dass sie sich zum Feiern mit vielen anderen Jecken an anderen Orten versammeln. Dann allerdings ohne die Gewissheit, dass alle geimpft oder genesen sind.