Karneval in den Flutgebieten: Neustart nach Corona, Flut und Krieg

Sie stehen wie ein Mahnmal vor der Wagenhalle. Verschlammte, zerstörte Festwagen – eineinhalb Jahre nach der Flut sind die Folgen noch immer sichtbar. Hardy Mies ist der Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft „Bunte Kuh“ Walporzheim. Für den Karnevalisten waren es schwere Monate: „Viele Menschen haben hier alles verloren, sind weggezogen. Für Karneval hatten da einige nichts mehr übrig.“ Die Folge: Der Verein musste zwischenzeitlich um seine Existenz bangen.

Ehrenamtler retten Festwagen

Doch schließlich fanden sich Ehrenamtliche aus dem Ort, aber auch freiwillige Helfer von außerhalb, die die verbliebenen Festwagen wieder schickmachten. In 800 Arbeitssunden, in mühevoller Kleinarbeit: „Es berührt mich zu sehen, was wir alles geschafft haben. Wir können somit einen fast normalen Umzug durchführen“ , sagt Hardy Mies.

Ablenkung oder zu viel gute Laune?

Ortswechsel, Swisttal-Odendorf. Auch hier hat die Flut vor eineinhalb Jahren große Schäden angerichtet. Manche Betroffene können erst jetzt mit dem Wiederaufbau beginnen. Für die Odendorfer Karnevalisten um Jürgen Bröhl ist klar: Diese Session wird ein Spagat. Für die einen sei gute Laune eine passende Ablenkung, anderen sei das womöglich zu viel. „Wir müssen uns auf diese neue Situation einstellen. Und wir verstehen jeden, der sagt: Das ist mir zu viel.“