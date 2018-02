Kölner Karneval: Sicher und sauber

Müll, Windpinkler und aggressive Betrunkene: Wer zum Karnevalsauftakt am 11.11. auf den Kölner Straßen unterwegs war, dem konnte schnell der Spaß vergehen. Um die heiße Phase des Straßenkarnevals ab Weiberfastnacht in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken, hat die Stadt Köln verschiedene Maßnahmen beschlossen, die am Donnerstag (01.02.2018) vorgestellt wurden.

1.600 Polizisten sorgen in Köln für Sicherheit

So sollen in den Brennpunkten der Stadt die Behörden eine erhöhte Präsenz zeigen. Kräfte von Landes- und Bundespolizei, des Ordnungsamtes sowie der Abfall- und Verkehrsbetriebe sollen deutlich erkennbar und ansprechbar sein. Die Kölner Polizei will an den Karnevalstagen bis zu 1.600 Beamte einsetzen. Auch Feuerwehren und Hilfsdienste in Köln stellen sich auf überdurchschnittlich viel Arbeit zu Karneval ein. Vergangenes Jahr gab es knapp 1.000 Rettungseinsätze alleine an Weiberfastnacht.