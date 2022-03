Hohe Corona-Zahlen nach Karneval in Köln

Mehr als 5.000 Corona-Neuinfektionen wurden am Freitag in Köln registriert. Eine so hohe Zahl gab es zuletzt vor Wochen. Auch der Krisenstab der Stadt Köln hat über die hohe Inzidenz beraten – und Gründe dafür herausgefunden.

Wenig überraschend: Der Freizeitbereich, also die Aktivitäten an Karneval, seien für den Anstieg mitverantwortlich. Dafür spreche, dass vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Inzidenzzahlen rapide gestiegen seien. So formuliert es der Stadtsprecher Alexander Vogel, der regelmäßig an der Sitzung des Krisenstabes teilnimmt.

Auch die Friedensdemonstration am Rosenmontag wird als mögliche Ursache genannt. Erstaunlich, weil sich die überwiegende Zahl der 250.000 Teilnehmer an die Maskenpflicht gehalten hatte.