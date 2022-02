Corona-Einschränkungen an Karneval: Ganz Köln wird Brauchtumszone

Feiern darf nur, wer doppelt geimpft ist und zusätzlich einen negativen Test oder eine Booster-Impfung nachweisen kann. Und das gilt für das gesamte Stadtgebiet, wie Stadtdirektorin Andrea Blome erklärte. Damit gilt an den Karnevalstagen in ganz Köln die 2G-plus-Regel.

Aber keine stadtweite Partyzone

Es sei nicht möglich, die erhöhten Schutzmaßnahmen nur auf wenige Orte zu beschränken, so Blome. Das bedeute aber ausdrücklich nicht , dass die ganze Stadt als Partyzone ausgewiesen werde. Außerdem werde die Einhaltung der Regeln stichprobenartig kontrolliert.

Ausnahmen unter anderem für Anwohner

Dabei gibt es aber mehrere Ausnahmen, so Blome: "Für Anwohnende, Geschäftsleute, Mitarbeitende in den verschiedenen Betrieben gilt die 2G-plus-Regel nicht." Sie betreffe aber alle, die in Köln Karneval feiern wollten: " Die kann man ja meistens schon an ihrem Outfit erkennen."

Hintergrund ist die neue Schutzverordnung des Landes

Die Landesregierung hatte den Städten mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Möglichkeit gegeben, "Brauchtumszonen" auszuweisen. In diesen Bereichen gilt die 2G-plus-Regel. Grundimmunisierte brauchen einen aktuellen negativen Test oder eine Booster-Impfung. Für Feiern, die in diesen sogenannten Brauchtumszonen drinnen stattfinden, brauchen auch Geboosterte einen aktuellen Schnelltest.

Über dieses Thema berichten wir am 09. Februar 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit Köln, 19:30 Uhr