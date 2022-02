Karneval in Köln auch in Kneipen ohne Maske

Karneval in Köln: Maskenpflicht ist ausgesetzt

Außerdem wird ab Weiberfastnacht die noch in Einkaufsstraßen geltende Maskenpflicht ausgesetzt. Freiwillig dürfen die Masken aber getragen werden. Viele werden statt zur medizinischen Maske aber wohl eher zu einer Karnevalsmaske greifen. Auch in den Kneipen dürfen die Jecken ohne Maske feiern. Stadtdirektorin Andrea Blome begründete dies mit den hohen Corona-Schutzauflagen, die man für den Zutritt zu Gaststätten festgelegt habe.

An vielen Stellen in der Stadt wird es kleine Karnevalsveranstaltungen geben. So auch am Alter Markt, wo die Altstädter ihre "Jecke Arena" öffnen werden. Maximal 750 Jecken dürfen kommen. So kann mehr Sicherheitsabstand gewährleistet werden, als es in den Bereichen des unorganisierten Straßenkarnevals an einigen Stellen – den Hotspots – der Fall sein dürfte.

Zülpicher Straße wird notfalls gesperrt

Die Stadt will 160 Mitarbeiter des Ordnungsamtes und 400 private Security-Kräfte einsetzen, um die Einhaltung der Regeln besonders in den Hotspots zu kontrollieren. Sollten zu viele Jecken zum Beispiel in die Zülpicher Straße kommen, werde diese gesperrt, so das Ordnungsamt.