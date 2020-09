So will NRW den Karnevalsauftakt in Corona-Zeiten feiern

Karneval nach alter Tradition wird es coronabedingt in der anstehenden Session nicht geben. Was einerseits traurig, aber andererseits kein Grund zum kollektiven Trübsalblasen ist. Denn mit Kreativität ist auch jetzt närrisches Treiben möglich. In kleinem Rahmen – und eben nicht dicht an dicht im jecken Treiben auf den Straßen oder in vollbesetzten Festsälen.

" Feiern um jeden Preis " - das sei angesichts der Corona-Pandemie und dem vor allem im Karneval vergleichsweise hohen Infektionsrisiko nie das Ziel der Karnevalisten gewesen, sagte am Samstag Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Was aber nicht heißt, dass in der närrrischen Zeit nichts stattfindet. Närrische Töne aus Köln werden zum Beispiel zum Sessionsstart am 11.11. pünktlich ab 11.11 live vom WDR übertragen. " Wir kommen so zu den Karnevalisten nach Hause ", erklärte Ralf Schlegelmich von der Willi Ostermann Gesellschaft Köln.