Ehrenamtler fassunglos: Karnevalsbrunnen in Heinsberg zerstört

Drei von fünf närrischen Bronze-Figuren am Brunnen wurden Anfang der Woche abgesägt. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Die Karnevalisten schätzen den durch Vandalismus entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Brunnen war "Kraftakt" für den Verein

So sah der Brunnen noch mit allen fünf Figuren aus.

Der Brunnen steht seit dem 11. November 2004 in der Mitte der Ortschaft, in direkter Nähe zur Katholischen Kirche. Er zeigt fünf Wasserratten in närrischen Kostümen. Damals wurde das Kunstwerk unter anderem mit Sponsoren und mit Hilfe der Mitglieder finanziert. "Ein Kraftakt", erinnern sich die Karnevalisten heute noch.

Brunnen erinnert an Oberbrucher Geschichte

Der Brunnen, das Werk eines bekannten Aachener Künstlers, erinnert an die Geschichte von Oberbruch. Immer wieder war der Ort Opfer von Überschwemmungen durch die Wurm oder die Rur. Mit dem Wasser kamen die Wasserratten in den Ort „Die Menschen haben also in den vergangenen Jahrhunderten gelernt, mit den Tieren zu leben“, erzählt ein Karnevalist.

Auch deshalb hat sich die Karnevalsgesellschaft bei ihrer Gründung 1927 den Namen „Brööker Waaterratte“ gegeben. Heute zählt der Verein 150 Mitglieder. Die Karnevalisten appellieren an die Diebe, die Kunstwerke wieder zurückzugeben.