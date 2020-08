Beim Reingehen in den Saal trägt jeder einen Mund-Nasen-Schutz - einige in den bunten Farben des Aachener Karnevalsvereins. Jedes Mitglied sitzt mit viel Abstand an einem der Tische. So ähnlich sind auch die AKV -Sitzungen geplant. Prinzenproklamation, Ordensverleihung "Wider den tierischen Ernst" und die Prinzenverabschiedung sollen auf jeden Fall stattfinden.

Weniger Jecke