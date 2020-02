Tschüss, Karneval und bis zum nächsten Jahr: Am heutigen Aschermittwoch (26.02.2020) endet die jecke Zeit im Rheinland. Doch vorher kamen die Karnevalisten ein letztes Mal zum Abschluss der Session zusammen.

Nubbelverbrennung in Köln

In Köln haben die Jecken die Karnevalssession in der Nacht zu Aschermittwoch mit der sogenannten "Nubbelverbrennung" beendet. Dabei wurde eine Strohpuppe verbrannt - und mit ihr alle Sünden, die in der Karnevalszeit begangen worden sind. Es gibt aber nicht den "einen Nubbel": In allen Teilen von Köln fanden Nubbelverbrennungen statt, zum Beispiel gleich mehrere in Alt- und Neustadt. Oft geht dem Spektakel ein Fackelzug voraus. Verbrannt wird die Strohpuppe meist vor einer Kneipe oder Bar, in der sie seit Beginn der Karnevalssession gehangen und den Karneval symbolisiert hatte.

Beginn der Fastenzeit

Traditionell beginnt ab Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit, die bis Ostern andauert. Viele Menschen verzichten auf Alkohol oder Essen. Inzwischen erweitern viele das Fasten auf Autofahren, Smartphone-Nutzung oder den Kauf von Plastik. Viele Christen und Christinnen gehen am Morgen des Aschermittwochs in die Kirche, um das Aschenkreuz zu empfangen, das ein Symbol für die Bereitschaft zu Umkehr und Buße ist.