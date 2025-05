Die Aula des Hauptgebäudes der Hochschule war voll besetzt, mit mehr als 500 Gästen, darunter viele Studierende. Ursula von der Leyen betonte in ihrer Rede die Bedeutung der Europäischen Union.

Volles Haus an der RWTH Aachen am Vortag der Karlspreis-Verleihung

Wie attraktiv sie sei, könne man daran sehen, dass so viele Staaten eine Mitgliedschaft anstrebten. Gegen Ende ihrer Rede wandte sich die EU -Kommissionspräsidentin direkt an die jungen Studierenden im Publikum. Sie forderte sie auf, Dinge in Frage zu stellen und nicht leichtgläubig zu sein.

Nutzen sie vor allen Dingen die Freiheit, die sie hier haben zum forschen. Europa braucht sie. Wir rechnen mit ihnen. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

" Demokratie ist oft anstrengend "

Ursula von der Leyen diskutiert an der RWTH Aachen mit Studierenden über die Zukunft der EU

Im Anschluss waren ausgewählte Studentinnen und Studenten dran mit Fragen: Dabei ging es auch um den Rechtsruck in vielen Staaten Europas und den Aufstieg von Populisten. Die Antwort der Europapolitikerin: Demokratie sei oft anstrengend. Aber man dürfe sich nicht entmutigen lassen und müsse sich auf die argumentative Auseinandersetzung einlassen: " Wir müssen uns in das Wortgetümmel schmeißen ."

Wahlen als Hoffnungsschimmer

Als ermutigendes Zeichen nannte sie unter anderem die jüngsten Wahlen. Zum Beispiel in Kanada, wo ein liberaler Politiker Regierungschef wurde, oder Rumänien, wo der Proeuropäer Nicusor Dan zum Präsidenten gewählt wurde.

Auftritt kommt an

Vielen Studierenden gefiel das Auftreten der EU-Kommissionspräsidentin. Tim Miersch durfte als einer der ausgewählten Studenten Ursula von der Leyen Fragen stellen. Er sprach von einer guten Erfahrung und einigen schönen Impulsen.

Auch der Aufruf an alle im Publikum, sich für die Demokratie einzusetzen, war für mich sehr positiv. Tim Miersch, Student an der RWTH Aachen

Treffen mit Jugendkarlspreisträgern

Am Abend dann der nächste Termin in einem vollen Programm am Tag vor der Verleihung: Ursula von der Leyen spricht auf dem Katschhof zwischen Dom und Rathaus mit den Gewinnern des Jugendkarlspreises. Das nächste Zusammentreffen mit jungen Menschen, denen Europa am Herzen liegt und die das mit ihren besonderen Projekten unter Beweis stellen.