UN-Generalsekretär António Guterres erhält am Donnerstag (30.05.2019) den Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen. Das Karlspreis-Direktorium würdigt damit Guterres' Einsatz für eine Neubelebung der multilateralen Zusammenarbeit auf Grundlage der Werte der EU.

Aachener Bischof würdigt Guterres

Die Feierlichkeiten begannen am Morgen mit einem Gottesdienst im Aachener Dom. Bischof Helmut Dieser lobte den Preisträger. Als früherer Ministerpräsident von Portugal habe dieser sein Land " demokratisiert und in Europa verankert ". Zudem habe Guterres als UN-Flüchtlingskommissar die " anwachsende Dramatik der weltweiten Flüchtlings- und Migrationsprobleme immer neu in die internationale Politik eingebracht " und nach würdevollen Lösungen gesucht.

Spanischer König hält Laudatio

König Felipe von Spanien spricht bei der Ankunft am Mittwoch in Aachen mit António Guterres

Der spanische König Felipe VI. hält bei der Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses die Festrede. Die Preisverleihung wird ab 11.15 Uhr auf dem Aachener Markt auf einer Großbildleinwand übertragen. Das WDR Fernsehen berichtet ebenfalls live ab 11.15 Uhr. Im Internet gibt es einen Livestream.

Gegen 12.45 Uhr werden der Preisträger und die Ehrengäste auf dem Katschhof erwartet. Ein Orchester wird zur Begrüßung das portugiesische ESC-Siegerlied von 2017 "Amar pelos dois" spielen.

Frühere Karlspreisträger bei der Feier

Zur Zeremonie werden einige frühere Karlspreisträger erwartet. Dazu gehören EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (2006) und der langjährige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz (2015). Weitere Ehrengäste sind NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und Bundesjustizministerin Katarina Barley ( SPD ).

Der Karlspreis ist undotiert und gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung.