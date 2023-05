Karlspreis 2023 - Selenskyj-Teilnahme weiterhin offen

Auch auf der letzten Pressekonferenz am Montag (08.05.2023) gab es darauf keine eindeutige Antwort. Aber: Die hohen Sicherheitsmaßnahmen deuten auf ein Kommen hin.

Höchste Sicherheitsstufe

Die Stadt Aachen wäre auf jeden Fall vorbereitet: Bereits am Montag wurde das Kanalsystem durch Sicherheitsbeamte untersucht - erste Gullydeckel versiegelt.

Bilder, die die Aachener noch von der Verleihung des Karlspreises an den damaligen US -Präsidenten Bill Clinton kennen. “Dieser Karlspreis wird ein Spagat zwischen Bürgerfest und Sicherheitsmaßnahmen” , erklärte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach.

Absperrgitter rund um das Rathaus

Der Karlspreis wird am Sonntag verleihen

Mehrere Hundertschaften der Polizei werden ab Samstag in Aachen im Einsatz sein. Man wolle auf alles vorbereitet sein, hieß es auf der Pressekonferenz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Nähe des Aachener Marktes, also rund um das Rathaus, Absperrgitter aufgestellt.

Die Kneipen müssen um Mitternacht schließen. “Das wird einer der größten Polizeieinsätze rund um den Karlspreis” , erklärte Einsatzleiter Wilhelm Sauer.

Selenskyj werde bedroht

Und Polizeipräsident Dirk Weinspach führte weiter aus, dass Drohungen sowohl gegen Selenskyj als auch gegen andere ukrainische Politiker ausgesprochen worden seien. Deshalb sei es wichtig, die Sicherheit zu gewährleisten, falls der ukrainische Präsident persönlich an der Verleihung teilnehmen wird.