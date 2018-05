Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wird am frühen Mittwochabend (09.05.2018) in Aachen erwartet. Zunächst wird er mit seiner Ehefrau gegen 17.30 Uhr den Aachener Dom besuchen.

Macron trifft Aachener in der Stadt

Anders als zunächst geplant, soll dieser Besuch rein privat sein. Domprobst Manfred von Holtum wird den designierten Karlspreisträger und seine Frau durch den Dom führen und ihnen auch die Schatzkammer zeigen.

Video starten, abbrechen mit Escape Sicherheitsvorkehrungen bei Macron-Besuch | WDR aktuell | 09.05.2018 | 01:44 Min. | Verfügbar bis 09.05.2019 | WDR

Im Anschluss an die Domführung wird Emmanuel Macron auf dem Markt und auf dem Katschhof zu sehen sein. Dort trifft er die Jugendkarlspreisträger und auch Vertreter der Bewegung „Pulse of Europe“. Um 19.30 Uhr endet der Tag für den französischen Staatspräsidenten mit einem Dinnerempfang in der Aula Carolina.

Diskussion mit Studierenden verschoben

Macron spricht am Tag der Verleihung vor RWTH-Studenten

Die ursprünglich für Mittwoch (09.05.2018) vorgesehene Diskussion mit rund 900 Studierenden der RWTH wird Emmanuel Macron am Donnerstag (10.05.2018) nachholen. Die weltpolitische Lage hatte zu einer Verschiebung im Programm des designierten Karlspreisträgers geführt. Die Karten für die Diskussion im Hörsaalzentrum C.A.R.L behalten aber ihre Gültigkeit.

Viel Prominenz in Aachen

Wie in den vergangenen Jahren werden viele Besucher rund um die Karlspreisverleihung erwartet. Der ohnehin schon große Polizeieinsatz wird dieses Jahr noch größer sein. Straßensperren und Blockaden sollen an beiden Tagen für Sicherheit sorgen. Trotzdem sollen Besucher die Gelegenheit haben, die hochrangigen Gäste aus nächster Nähe sehen zu können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, König Felipe von Spanien und mehrere europäische Regierungschefs werden am Donnerstag (10.05.2018) zur Preisverleihung nach Aachen reisen. Das Programm startet mit einem Fototermin von Macron und Merkel vor dem Aachener Dom.

Live-Übertragungen:

Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen

im WDR Fernsehen

10. Mai 2018

11.10-12.45 Uhr

Im Hörfunk im Event-Radio des WDR über DAB+

11.00-12.45 Uhr

Live-Übertragung der RWTH-Veranstaltung

mit dem Karlspreisträger

auf PHOENIX

10. Mai 2018

14.30-16.00 Uhr