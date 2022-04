Karlspreis 2022 im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Europas Schutz- und Verteidigungsfunktion als neuer Akzent

Olaf Müller und Jürgen Linden vom Karlspreis-Direktorium stellen das Rahmenprogramm vor.

„ Ich persönlich bin der Meinung, dass Europa gerade jetzt eine völlig neue Funktion einnehmen muss, nämlich eine Schutz- und Verteidigungsfunktion ,“ sagt Jürgen Linden vom Karlspreis-Direktorium. Das habe beim Karlspreis, der jährlich an Preisträger:innen vergeben wird, die sich um Europa oder die europäische Einigung verdient gemacht haben, in den vergangenen Jahrzehnten keine Rolle gespielt. Jetzt sei es aber der Akzent, den man setzen müsse. In den mehr als 40 Veranstaltungen des Karlspreis-Rahmenprogramms wird auch darauf eingegangen.

Zeitenwechsel durch den Krieg in der Ukraine

So wird etwa der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, auf einer digitalen Veranstaltung über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen und darüber, was das für die künftige Sicherheit Europas bedeutet.

Die gleiche Thematik wird auch der ehemalige Bundeswehr-General Egon Ramms beleuchten – er spricht in einem Vortrag über den Zeitenwechsel, den der Krieg ausgelöst hat und die Fehler der Politik der europäischen Staaten im Verhältnis zu Russland.

Baerbock hält Laudatio bei Karlspreis-Verleihung

Bei der Verleihung des Karlspreises am 26. Mai wird Außenministerin Annalena Baerbock die Laudatio für die drei Preisträgerinnen Tichanowskaja, Tsepkalo und Kalesnikava halten. Nach der Preisverleihung ist am Aachener Rathaus außerdem eine Kundgebung mit den Preisträgerinnen und Politikern geplant.

Der WDR überträgt die Verleihung live in Radio und Fernsehen an Christi Himmelfahrt, 26.05. ab 11 Uhr.