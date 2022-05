Aachener Karlspreis-Verleihung mit politischer Kundgebung

In der Begründung zur Preisverleihung heißt es, die drei mutigen Frauen hätten unter schwierigsten politischen Bedingungen, unter Einsatz ihrer persönlichen Freiheit und Unversehrtheit, dem Diktator von Belarus die Stirn geboten. Sie seien für das eingetreten, was den Kern des europäischen Projekts ausmache: Menschenrechte, Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität.

"Die drei Frauen sind als Leitfiguren der belarussischen Opposition Symbole für den Geist der Freiheit." Dr. Jürgen Linden (Vorsitzender Karlspreis-Direktorium)

Europa nach der Zeitenwende

Bereits am Vortag bestimmen diese Themen das Rahmenprogramm rund um die Karlspreis-Verleihung. So haben am Vormittag europäische Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Kultur und Gesellschaft beim Karlspreis-Europa-Forum über " Europa nach der Zeitenwende " diskutiert.

Dabei ging es um die gewaltigen Herausforderungen, denen sich die EU stellen muss. Beispielsweise Fragen der Energiesicherheit und der europäischen Sicherheitsarchitektur.

Diskussion mit Studierenden

Am Nachmittag sind die designierten Karlspreisträgerinnen zu Gast an der Technischen Hochschule in Aachen ( RWTH ). Swetlana Tichanowskaja, Veronica Tsepkalo und - als Vertreterin ihrer in Belarus inhaftierten Schwester Maria Kalesnikava - Tatsiana Khomich werden mit Studierenden über die aktuelle Situation in ihrem Heimatland und Osteuropa sprechen.

Auf dem Aachener Katschhof sind dann die Informationsstände geöffnet, an denen Aachener Städtepartnerschaftsvereine oder der Verein Blau-Gelbes Kreuz ihre Arbeit vorstellen. Auf der Katschhof-Bühne gibt es Gespräche mit politischen Vertretern und Gästen der Karlspreisverleihung. Am Abend werden dann die diesjährigen Jugendkarlspreisträger - das Projekt " Orchester ohne Grenzen " aus Portugal - und die drei designierten belarussischen Karlspreis-Trägerinnen den Aachener Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Den musikalischen Rahmen formt der belarussische Sänger Davon Volski.

Verleihungs-Zeremonie im Aachener Rathaus

Das Aachener Rathaus ist zur Preisverleihung festlich geschmückt.

Nach einem Pontifikalamt im Aachener Dom beginnt am Donnerstag die eigentliche Zeremonie der Preisverleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses. Dazu werden viele hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet. Die Laudatio auf die drei Preisträgerinnen wird Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ( B'90 /Die Grünen) halten. Erstmalig wird es anschließend kein Europafest auf dem Katschhof geben, sondern mit "Karlspreis LIVE" eine politische Kundgebung. Sie wird im Zeichen des Krieges in der Ukraine und der Diktatur in Belarus stehen.

Maria Kalesnikava, Swetlana Tichanowskaja und Veronica Tsepkalo sind die 63. Preisträgerinnen des Internationalen Karlspreises. Vor ihnen wurden in Aachen fünf Frauen und 58 Männer mit dem Preis geehrt.

Der WDR überträgt den Festakt am Donnerstag live aus Aachen ab 11:15 Uhr im Radio und im WDR-Fernsehen.