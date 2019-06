Die Auszeichnung der Bibliotheksverbände würdige Vogts innovatives Denken und Handeln, mit dem sie die Stadtbibliothek zu einer der attraktivsten Kultur- und Bildungsreinrichtungen vergleichbarer Art in Europa gemacht habe, erklärte der Dachverband der Bibliotheksverbände, Bibliothek und Information Deutschland (BID) am Montag (17.06.2019). Die Medaille wird am 31. Oktober in Köln verliehen.

Die Jury lobte, die Direktorin habe risikofreudig und mit unkonventionellen Denkansätzen viele innovative Entwicklungen angestoßen. Für Vogt stünden Bürgerbeteiligung und aktive Teilhabe im Vordergrund. Die Medaille erinnert an Karl Benjamin Preusker (1786-1871), der 1828 im sächsischen Großenhain eine Schulbibliothek gründete. Aus ihr ging wenig später die erste öffentliche Bibliothek in Deutschland hervor. Die Ehrung wird seit 1996 an Menschen und Institutionen verliehen, die den Kultur- und Bildungsauftrag des Bibliothekswesens fördern.