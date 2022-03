Kardinal Woelki kehrt ins Amt zurück

Ein öffentlicher Auftritt ist nicht geplant. Kardinal Woelki will sich heute mit einem Fastenhirtenbrief an die Gläubigen wenden und er will eine Pressemitteilung veröffentlichen. So ließ es der 65-Jährige in der vergangene Woche ankündigen.

Seitdem hüllt sich das Kölner Erzbistum in Schweigen und lässt damit viel Raum für Spekulationen, wie sich die Rückkehr gestalten wird. Einige rechnen damit, dass er sich vorerst nicht in der Öffentlichkeit zeigen wird. Andere mutmaßen sogar, dass er seine Rückkehr doch noch für einen Abschied vom Amt nutzen wird.