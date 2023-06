Kaninchen in Schließfach am Düsseldorfer Hbf ausgesetzt

Das Düsseldorfer Tierheim, in dem das Tier aktuell untergebracht ist, berichtet, dass sich in dem Schließfach immerhin auch ein Futter- und ein Wassernapf befanden. Abgeschlossen war es nicht. Wer das Kaninchen ausgesetzt hat, ist unklar. Theresa Grauel vom Tierheim Düsseldorf kann nur mutmaßen, warum man das Tier zurückgelassen hat.

Immer wieder Tiere vor den Ferien ausgesetzt

Dass Tiere insbesondere vor der Ferienzeit ausgesetzt werden, ist keine Seltenheit. Anstatt sie im Tierheim oder einer Pflegestelle abzugeben, binden Besitzerinnen und Besitzer die Tiere in der Nähe von Raststätten an oder setzen sie einfach in der Natur aus. Im Falle des Kaninchens könnte es aber auch eine Person aus dem Bahnhofsmilieu sein, die das Tier nur kurzfristig in dem Schließfach unterbringen wollte, so Grauel.

Weiteres Kaninchen beim Müll entsorgt

Auch ein weiterer Fall macht das Tierheim in Düsseldorf in dieser Woche betroffen. Am gleichen Tag wurde ein junges Kaninchen in einem Pappkarton im Düsseldorfer Stadtteil Eller gefunden. Das unkastrierte Tier wurde einfach zu den Mülltonnen gestellt.

