Chios ist Sammelpunkt für Geflüchtete

Chios ist eine Insel in der nördlichen Ägäis. Die Türkei ist etwa zehn Kilometer entfernt. Das macht das Eiland zum sogenannten Hotsport, also zu einem Ort, an dem Flüchtlinge in großer Zahl ankommen.

„Sie versuchen, über Schlepper und auf wackligen Booten von Izmir nach Griechenland zu kommen“ , berichtet Alexander Schafigh. Seine Patienten erzählen ihm davon, wie griechische Kriegsschiffe sie versucht hätten zurückzudrängen - so genannte Pushbacks.

Manche Flüchtlinge hätten bis zu 20 Mal versucht, um Griechenland, Europa, zu erreichen. Kostspielig, und jedes Mal lebensgefährlich: „Ich bin nicht der Meinung, dass man Menschen, die ihr Glück suchen, daran hindern sollte. Jeder hat das Recht auf Asyl“ , sagt Schafigh

Stacheldraht macht Camp zur Festung

Das Flüchtlingslager Vial liegt im Hinterland der Insel Chios. Streng bewacht von Militär, Polizei und einem privaten Sicherheitsdienst. Die Bewohner dürfen das Camp zwar verlassen; für Außenstehende bleibt es jedoch ein abgeschirmter und bisweilen geheimer Ort. Offenbar haben die Behörden Angst, dass Schlepper in der Türkei zu viele Informationen bekommen könnten.

Die Baracken des Flüchtlingslagers Vial auf Chios.

Etwa 700 Menschen leben hier aktuell - es waren einmal mehrere Tausend. „Damals mussten die Menschen in Zelten und Baracken leben, überall gab es Rattenbisse - unzumutbare Zustände“ , berichtet Alexander Schafigh.

Hilfsorganisation extra neu gegründet

Die Zelte sind inzwischen zwar weg, die Menschen leben stattdessen in Containern, warten auf eine Entscheidung der griechischen Behörden, wie es für sie weitergeht. Sie hoffen auf eine Zukunft in Europa.

Alexander Schafigh hat für seine Arbeit eine eigene Hilfsorganisation gegründet. Zehn Ehrenamtler helfen ihm dabei. Sie kommen aus der ganzen Welt, sind Zahnärzte und Assistenten, wechseln sich ab, so dass nahezu jeden Tag ein Fachmann im Camp ist.

Das Equipment kaufen sie von Spenden. Im Lager dürfen sich die Freiwilligen ganz offiziell und frei bewegen. Die Behörden vertrauen ihnen; die Bewohner des Camps ebenso.