Kampf gegen A3-Ausbau in Leverkusen nimmt Fahrt auf

Seit 32 Jahren wohnt Rolf Luxem mit seiner Frau direkt an der A3 in Leverkusen. Die Lärmschutzwand der Autobahn begrenzt seinen Garten. "Mittlerweile habe ich mich schon an den Lärm gewöhnt", sagt der Rentner. Dass sein Garten wegen des Ausbaus um 14 Meter kürzer werden könnte, will er aber nicht hinnehmen.

Tunnellösung für die A3 gilt als zu teuer

Doch genau das entspricht den Plänen des Bundesverkehrsministeriums. Noch unter der Leitung von Andreas Scheuer, CSU , hatte sich das Ministerium für den oberirdischen Ausbau der A3 ausgesprochen. Die Autobahn GmbH , die dem Ministerium unterstellt ist, hatte den Ausbau geprüft. Auch ein Tunnel wurde in Erwägung gezogen. Der aber wäre laut Autobahn GmbH zehnmal teurer geworden. Und ausbauen müsste man in jedem Fall. Laut Autobahn GmbH fahren auf Leverkusener Stadtgebiet täglich bis zu 160.000 Fahrzeuge auf der A3 . Ausgelegt ist sie derzeit nur für 120.000 Fahrzeuge.

Leverkusens Oberbürgermeister will sich mit neuem Verkehrsminister treffen

In Leverkusen will niemand den Ausbau der A3. Oberbürgermeister Uwe Richrath, SPD , verweigert die Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH . Jetzt hat er den neuen Bundesverkehrsminister zu einem Vorort-Termin eingeladen. Von Volker Wissing, FDP , fordert er, die Pläne zum oberirdischen Ausbau zu überdenken. Er soll sich vor Ort ein Bild von der Situation der Menschen machen. Eine Antwort steht noch aus. " Die Stadt ist schon jetzt durch mehrere Autobahnen zerschnitten. Die Umweltbelastung ist enorm und die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner an der Autobahn entsprechend schlecht" , sagt Richrath.

Nyke Slawik von Bündnis 90/Grüne, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete aus Leverkusen, fordert das Ministerium sogar auf, den Bundesverkehrswegeplan grundsätzlich zu überarbeiten. "Nach derzeitiger Fassung gibt es 1300 Ausbauprojekte auf deutschen Autobahnen, 300 davon in NRW . In Zeiten der Klimakrise ist das Wahnsinn." Sie will auch das Leverkusener Ausbauprojekt auf der A3 nochmals prüfen lassen.

Bürgerinitiativen planen neue Proteste

Rolf Luxem will die vielen Bürgerinitiativen in Leverkusen unterstützen. Die planen für 2022 zur Zeit mehrere Protestaktionen, die erste könnte bereits im Januar starten.

"Wenn es wirklich mal soweit ist mit dem Ausbau der Autobahn, dann bin ich schon über achtzig. Wer weiß, ob ich das noch erlebe? Aber für meine Kinder und die Anwohner hoffe ich wirklich, dass die Autobahn nicht ausgebaut wird." Rolf Luxem, Anwohner an der A3

Anwohner Rolf Luxem wohnt bereits seit Jahrzehnten an der A3

Stand: 21.12.2021, 18:01