Der Fraktionsvorsitzende von B90/Die Grünen im Kamp-Lintforter Stadtrat, Johannes Tuschen, unterstützt mit seiner Partei den Bürgermeister: " Wir können das nicht hinnehmen, wir werden morgen für den Bürgermeister auch auf die Straße gehen ", sagt er gegenüber dem WDR .

CDU unterstützt Landscheidt

Ebenfalls erklärt sich der Fraktionsvorsitzende der CDU solidarisch: " Wir dulden keine Hetze und Diffamierung ", sagt Simon Lisken. Er verweist darauf, dass das Gewaltmonopol beim Staat liege; die Demokratie müsse geschützt werden: " Eine Bewaffnung schafft aber nicht mehr Sicherheit, das wäre das falsche Signal. "

Landscheidt: "Gefährliche Situationen in der Vergangenheit"

Landscheidt schreibt in seiner Erklärung am Freitag, dass er größtes Vertrauen in die Polizei habe und das Gewaltmonopol des Staates respektiere. Es habe aber in der jüngsten Vergangenheit gefährliche und konkrete Situationen in seinem privaten und beruflichen Umfeld gegeben, " in denen polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar gewesen wäre und auch in Zukunft nicht erreichbar sein würde ", ergänzt der Bürgermeister.

Er habe den Waffenschein für Notwehrsituationen beantragt, " um Angriffen gegen mich und meine Familie nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Dieses Recht ist speziell für Hoheitsträger im Gesetz vorgesehen ."

SPD lädt zum Treffen ein

Die SPD organisiert am Freitagnachmittag (10.01.2020) als größte Fraktion ein Treffen im Rathaus und lädt dazu alle Fraktionen ein. Dabei will sie sich abstimmen, wie man mit der Kundgebung der Partei "Die Rechte" umgehe.

Die Kundgebung ist für Samstag von 13 bis 16 Uhr angemeldet, laut Polizei haben sich 20 bis 25 Personen angekündigt. Die Partei hat laut Bundesverfassungsschutz ein "rechtsextremistisches Weltbild".