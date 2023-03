Emanzipation der Frau beginnt

Die "Weißenhofsiedlung bei Nacht" von Reinhold Nägele

Drei wichtige Themen der damaligen Zeit versucht die Bundeskunsthalle aufzufächern: Als erstes das Phänomen der Großstadt. Vor allem auf dem Land ist damals die Armut groß. In der Stadt gibt es noch Arbeitsplätze, das Nachtleben entwickelt sich in Clubs und Bars, der Jazz bestimmt den Rhythmus der Zeit.

Die "Tiller-Girls" von Künstler Karl Hofer

Womit bereits der zweite Themenkomplex angesprochen ist: Die Lebenswelt der Menschen in den 1920er Jahren. Die Mobilität nimmt zu, das Automobil wird wichtiger, am Himmel schweben riesige Luftschiffe. Boxen wird zum Massenphänomen, die Karriere des späteren Schwergewichts-Weltmeisters Max Schmeling beginnt. Als dritten, wichtigen Themenkomplex beleuchtet die Bundeskunsthalle die Rolle der Frau. Sie kann sich in den 1920ern allmählich emanzipieren, erhält 1919 zum ersten Mal in Deutschland das Wahlrecht.

Multimediale Schau in Bonn

Dokumentiert werden diese Themen nicht nur in Fotografien und Gemälde von Künstlern wie George Grosz, Käthe Kollwitz, Oskar Schlemmer, Max Liebermann, Willi Baumeister und Fernand Léger, lebendig wird die Zeit der 1920 auch durch Mode und Möbel. Auch Ausschnitte aus Dokumentar- und Spielfilmen der damaligen Zeit sind zu sehen. „1920er – Im Kaleidoskop der Moderne“ ist bis zum 31. Juli 2023 in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen.