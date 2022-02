Wo ist Asta? Kaiseradler in Hellenthal verschwunden

Ein Baumstamm im Wildfreigehege Hellenthal steht schon seit Wochen leer. Es ist der Lieblingsplatz von Kaiseradler-Weibchen Asta. Seit Mitte Januar ist der Greifvogel einfach verschwunden. Es passierte nach einem Flugtraining.

Alle zehn Adler sind sauber Ende Januar in das Tal nach Hellenthal gestartet. Abends waren dann wieder neun Adler da, aber einer fehlte – das war Asta. Karl Fischer

Falkner

Die Hoffnung war, dass Asta am nächsten Tag wieder zu ihrem Zuhause zurück findet. Doch daraufhin schneite und regnete es tagelang. Fliegen für den Greifvogel unmöglich! Zudem gilt die 13-jährige Asta auch noch als flugfaul.

Wertvoller Vogel

Für die Falkner in Hellenthal ist Asta von unschätzbaren Wert. In Hellenthal ist sie groß geworden, hier hat der drei Kilo schwere Greifvogel seine Ausbildung erhalten, die viele Jahre dauert. Asta wird häufig in der Flugshow im Wildfreigehege vorgeführt, die in der ganzen Eifel bekannt ist. Astas Flügel haben eine Spannbreite von zwei Metern.

Falkner Karl Fischer sucht immer noch nach Erklärungen für das Verschwinden seines Vogels: " Es wäre eine Möglichkeit, dass sie wirklich in den Wind gekommen ist und weiter weg getrieben ist ", überlegt er. Fast täglich klingelt nun bei ihm das Telefon. "Zwar kommen immer wieder Hinweise von Leuten, die einen Greifvogel neben dem Auto stehen sehen ", erzählt er. "Aber in der Regel sind das Mäusebussarde, die auf Beute warten."

Der entscheidende Hinweis

Der beste Hinweis, ob es sich um Asta handelt, sind die Lederriemen an ihren Füßen. "Die haben eine Länge von 40 Zentimetern. Die kann man als Fußgänger nicht übersehen", ist sich Fischer sicher. In Hellenthal geben alle Mitarbeiter die Hoffnung nicht auf, dass Asta bald zurückkehrt. Verhungern wird sie zumindest nicht. In freier Natur kann Asta selbst für ihre Beute sorgen.