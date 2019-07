Feuerwehr Velbert sucht weißes Känguru

Einsätze mit Tieren gehören seit Jahren zum Alltag der Feuerwehr Velbert und sind längst nicht auf die heimische Fauna beschränkt: Vom Tiger bis zur Würgeschlange haben schon die verschiedensten Exoten die Wehr beschäftigt. Am Samstagabend (06.07.2019) war es ein weißes Känguru, das gegen 22.20 Uhr für einen Einsatz der hauptamtlichen Wache und der freiwilligen Feuerwehr aus Velbert-Mitte sorgte.

Vom Garten aufs Feld und weg

Ein Anwohner hatte das hierzulande außergewöhnliche Tier in seinem Garten gesichtet und die Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, entdeckten sie das kleine weiße Känguru an einem nahegelegenen Feldrand. Es gab allerdings sofort Fersengeld, verschwand in dem Weizenfeld und ließ sich nicht einfangen.

Nicht der erste "Känguru-Fall"

Zwischenzeitlich war es gelungen, den Halter des Kängurus, das wahrscheinlich aus einem Gehege ausgebrochen war, zu ermitteln. Dieser hat angekündigt, eine Känguruhfalle aufzustellen. Bereits vor einem Monat war ein ausgebüxtes Känguru tagelang im Essener Süden unterwegs gewesen und schließlich nicht weit von der Stadtgrenze zu Velbert mit einer Lebendfalle eingefangen worden.