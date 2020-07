Känguru eingefangen und wieder bei seinem Besitzer

"Boomer", das entlaufene Känguru, ist wieder eingefangen. Am Abend (16.07.2020) konnten Mitarbeiter der Stadt und Feuerwehrleute das Beuteltier in Gewahrsam nehmen. Jetzt wird es ins niederländische Landgraaf zu seinem Besitzer gebracht.

Eine Anwohnerin hatte das dreijährige Wallaby-Känguru am Abend entdeckt und die Stadt informiert. Es hielt sich in einem Garten an der Hauptstraße in Merkstein auf. Zunächst konnte das springfreudige Beuteltier noch gut zwei Kilometer durch den Ort hindurch Richtung Nordsternpark und Felder entwischen. Dort wurde es dann an einer Firmenhalle von Feuerwehrleuten umzingelt und gefangen.

"Boomer" ist seinem Besitzer vor knapp zwei Wochen weggelaufen und war vor zwei Tagen erstmals in Herzogenrath-Mitte gesichtet worden.

Stand: 17.07.2020, 10:07