Gestrandet in Kabul - Zwölfjähriger in Lebensgefahr

Karims Nachhilfelehrerin in großer Sorge

Im 7.000 Kilometer entfernten Jülich starrt Meral Dural besorgt auf ihr Handy. Wieder und wieder wählt sie die Nummer von Karims Vater - doch der geht nicht ran. " Ich hab in solchen Momenten immer Angst ", sagt sie. "Ich weiß dann nicht, ob es den beiden gut geht, ob etwas Schlimmes passiert ist. " Meral ist Nachhilfelehrerin. Seit Jahren unterrichtet sie den kleinen Karim. Er sei ihr sehr ans Herz gewachsen, erzählt sie uns. Jetzt hat sie ständig Angst um sein Leben.

Meral Dural - Nachhilfelehrerin von Karim

Wann immer sie mit ihm spricht, wägt sie jedes Wort sorgfältig ab. "Vor kurzem habe ich zu ihm gesagt: Es ist wieder Weckmann-Saison! Du musst nach Hause kommen und dir deinen Weckmann abholen." Karim habe daraufhin die ganze Nacht geweint. "Jetzt bin ich vorsichtig mit solchen Äußerungen. Ich will dem Jungen keinen Appetit auf einen Weckmann machen, wenn ich nicht mal weiß, ob er je wieder einen Weckmann essen wird."

Seit Monaten kämpft sie einen verzweifelten Kampf, um die beiden endlich wieder nach Hause zu holen, bettelt bei Botschaften, schreibt verzweifelte Emails an die deutsche Regierung, hat eine Spendenkampagne ins Leben gerufen – alles vergeblich. " Die sind doch deutsche Staatsbürger! Wir leben in einem Rechtsstaat. Die beiden haben ein Recht auf ein Leben in Deutschland."

Karims Vater: "Meinem Sohn geht es nicht gut."

Dann schließlich: Karims Vater geht ans Telefon. Seinem Sohn - sagt er - ginge es gar nicht gut. Jede Nacht weine er, wolle endlich nach Hause, wieder in die Schule gehen, zurück zu seinem Fußballverein.

Heimweh nach Jülich