Bombenentschärfung in Kaarst

Im Westen des Kaarster Stadtteils Büttgen wurde am Montagmittag bei geplanten Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe gefunden. Rund 1.000 Anwohner, die in der Nähe des Fundortes leben, müssen für die Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Am Sportforum in Büttgen gebe es die Möglichkeit, sich aufzuhalten, bis die Evakuierungszone wieder freigegeben werde, so die Stadt.

Zwei Schulen und zwei Kindergärten betroffen

Weitere 1.200 Menschen, die etwas weiter weg im Sicherheitsradius leben, dürfen nach Angaben der Stadt ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen, bis die Bombe entschärft ist.

Außerdem sind zwei Schulen und zwei Kindergärten betroffen. Die Eltern kleinerer Kinder wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen. Eine Notbetreuung sei aber sichergestellt.

Entschärfung bis zum Abend geplant