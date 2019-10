Passanten haben in Düsseldorf-Benrath am Dienstagabend (15.10.2019) einen bewaffneten Räuber festgehalten. Der 37-Jährige hatte zuvor den Verkäufer eines Juweliergeschäfts mit einer Schusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei am Mittwoch (16.10.2019) mit.