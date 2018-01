Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf ausgelastet

Aufgrund der hohen Auslastung müssten manche Zellen doppelt belegt werden, was immer wieder zu Streitigkeiten unter den Insassen führt. Laut einem Sprecher des Bundes der Strafvollzugsbediensteten würden auch die Mitarbeiter der JVA beleidigt, bespukt und sogar angeriffen werden.

Da auch viele andere Gefängnisse in NRW überbelegt sind, können die Häftlinge nicht in andere JVAs verlegt werden. Außerdem fehle es an Personal. Alleine in Köln seien mindestens 20 Stellen unbesetzt. Neues Personal zu finden, sei allerdings schwierig. Zudem ist die jetztige JVA Ossendorf marode. In Köln wird frühestens in zwei Jahren mit dem Bau eines neuen Gefängnis begonnen.

Stand: 17.01.2018, 16:55