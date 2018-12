SPD-Chefin Andrea Nahles in Düsseldorf

Dennoch versprach SPD-Parteichefin Andrea Nahles eine Lösung zu Paragraf 219a noch vor Weihnachten. Bis zum 10. Dezember werde ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegen, der dann in der SPD-Fraktion diskutiert werden könne, sagte Nahles, die am Samstag das Juso-Treffen besuchte. Es gehe jetzt aber um die Frage, was die Koalition umsetzen könne, um die Situation der Ärzte zu verbessern.

Nahles kontert GroKo-Kritik

Nahles hatte zuvor schon die Kritik von Juso-Chef Kevin Kühnert zurückgewiesen, die Fortsetzung der GroKo sei für das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern verantwortlich.