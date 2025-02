Teilnehmen können Schulen in ganz Deutschland. Auch die CJD Christophorusschule in Königswinter hat mitgemacht. Fünf weiße Wahlkabinen stehen in der Mitte der Aula. Links und rechts davon eine Wahlurne und ein Ausgabestand für die Stimmzettel, vor dem sich eine lange Schlange gebildet hat.

Vorbereitung wie bei einer richtigen Wahl

Im 10-Minuten-Takt können die Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe heute wählen. Gerade steht die Klasse 8 g an. Für die 13-jährige Frida und ihre Mitschüler ist es heute die erste Wahl-Simulation überhaupt – und bisher gefällt es ihnen. Frida nimmt das auch ein wenig Druck: "Ich freue mich zwar, irgendwann richtig wählen zu dürfen, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch ein bisschen Angst davor. Weil dann hat die eigene Stimme ja wirklich einen Einfluss. Daher ist es voll gut, dass wir das heute erstmal ausprobieren können."

Damit diese Schülerwahl auch reibungslos funktioniert, gibt es wie bei der echten Wahl freiwillige Wahlhelfer. Dafür haben sich auch Franziska (16) und Ida (16) gemeldet. Sie haben in den letzten Wochen einiges vorbereitet.

Für die mehr als 800 wahlberechtigten Schüler mussten zum Beispiel Wahlbenachrichtigungen ausgestellt werden. Auch hier geht es darum, Praxis beim Wählen zu bekommen. Franziska erklärt: "Die Schüler müssen die Benachrichtigungen vorzeigen, um ihren Stimmzettel zu bekommen. Wer sie vergessen hat, kann aber auch den Schülerausweis vorzeigen, dann drücken wir ein Auge zu" .

Rekord-Teilnahme trotz vorgezogener Wahlen

Die CJD Christophorusschule in Königswinter ist seit etwa 10 Jahren bei der Juniorwahl dabei. Schulkoordinatorin Britta Straschewski ist von dem Projekt überzeugt: "Ich glaube absolut daran, dass es einen nachhaltigen Effekt auf das spätere Wahlverhalten von junge Menschen hat, wenn man sie bei der ersten Wahl begleitet."

"Dadurch dass wir das Projekt im Politikunterricht vorbereitet und beispielsweise auch Infostände für die Pausen gemacht haben, merke ich auch schon jetzt, wie das Wahl-Thema schon jetzt auf dem Schulhof diskutiert wird". Britta Straschewski, Schulkoordinatorin

Die Juniorwahl gibt es seit 1999. Schulen können Landtags-, Bundestags- und Europawahlen simulieren und werden dabei vom Verein Kumulus unterstützt. Dieser organisiert das Projekt und versorgt die Schulen mit Materialien. Trotz der vorgezogenen Bundestagswahlen nehmen in diesem Jahr so viele Schulen an den Wahlen teil wie noch nie: Über 7000 Schulen bundesweit, davon fast 1500 in NRW.

Auch völljährige Schüler finden die Idee gut