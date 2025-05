Es ist ein Prozess, der aufhorchen lässt: Die beiden Angeklagten waren selbst noch nicht erwachsen, als sie andere Jugendliche in die Prostitution gebracht und in Hotels und Privatwohnungen an Freier vermittelt haben sollen.

Sechs Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Laut Staatsanwalt, um sich daraus eine Einnahmequelle zu erschließen. " Die Opfer wurden aus der Schule heraus rekrutiert ", sagt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert von der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. " Und das waren bei weitem nicht nur Haupt- oder Sonderschüler, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Es ging bis in die Gymnasien. "

Drahtzieher bereits wegen anderer Delikte verurteilt

Der angeklagten Gymnasiastin schreibt die Staatsanwaltschaft dabei eine eher untergeordnete Rolle zu. Sie soll die jungen Leute lediglich vermittelt und auch nur eine geringere Provision erhalten haben.

Drahtzieher sei der 20-jährige Angeklagte. Ein junger Mann, der nach WDR -Informationen schon 2023 mit anderen Männern vor Gericht stand – damals wegen eines Überfalls auf eine Prostituierte aus Hagen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft jetzt auch schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vor.

Drohungen mit Messergewalt

Was für die Opfer anfangs vielleicht wie eine willkommene Möglichkeit erschien, ihr Taschengeld aufzubessern, wurde zumindest für manche von ihnen bald zum Albtraum.

So soll der 20-Jährige einem der jungen Mädchen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben, um sie zu zwingen, weiterhin für ihn zu arbeiten. Eine andere Frau soll er zum Geschlechtsverkehr gedrängt haben, nachdem er ihr ein Messer an den Hals gehalten habe.

Für den Prozess hat das Wuppertaler Landgericht insgesamt sieben Sitzungstermine anberaumt. Das Urteil soll Ende Juni gesprochen werden.