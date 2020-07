Kakushöhle: Junge aus drei Meter tiefer Felsspalte gerettet

Ein siebenjähriger Junge aus Euskirchen ist am Samstag (26.07.2020) aus einer drei Meter tiefen Felsspalte gerettet worden. Der Unfall ereignete sich in der Kakushöhle in Mechernich-Eiserfey. Der Junge war beim Spielen auf einem Felsen abgerutscht und drei Meter tief in die Felsspalte gefallen.

Die Feuerwehr konnte den Jungen schnell retten. Aufgrund einer Kopfverletzung und des Verdachts auf eine schwere Gehirnerschütterung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Köln geflogen.

Stand: 26.07.2020, 16:15