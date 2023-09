Junge Cyberexperten feiern Studienabschluss in Brühl

Geduldig sitzt Dennis Brykin in einem großen Hörsaal. Hier ist der 21-Jährige aus Bergheim sechs Semester lang zu einem Experten für IT -Sicherheit ausgebildet worden. Weil er sein Staatsexamen an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung bestanden hat, erhält der junge Mann gleich sein Diplom.

Bundeskriminalamt setzt auf Nachwuchs

Das Abschlusszeugnis überreicht ihm Jürgen Peter. Der Vizepräsident des Bundeskriminalamts ist froh, dass junge Absolventen wie Dennis Brykin die Bundesbehörden verstärken werden.

"Die Digitalisierung ist mittlerweile Kernbestand jeder Kriminaltät. Wir versprechen uns, dass wir viele neue Impulse in der Verbrchensbekämpfung kriegen. Dass wir lernen, Schritt zu halten mit der Kriminalität und da versprechen wir uns sehr viel von den jungen Menschen." Jürgen Peter

Cyberexperten sind rar in Deutschland

Dennis Brykin gehört zum ersten Jahrgang, der die Brühler Hochschule für öffentliche Verwaltung als IT -Experte verlässt. Wie seine Kommilitonen, so kann auch er sich an einer Bundesbehörde seiner Wahl einen Arbeitsplatz aussuchen. Denn Cyberexperten sind noch rar in Deutschland.

Für Dennis Brykin ist schon lange klar, dass er Staat und Bürger schützen will

Schutz der Allgemeinheit