Verkauf nur noch an Erwachsene

Die Verbreitung wird jedoch nicht komplett verboten. Von Ende September an darf "Jung Brutal Gutaussehend 3" nur noch in gesonderten Ladengeschäften an Erwachsene verkauft werden. Werbung in der Öffentlichkeit ist dann ebenso verboten wie der Vertrieb über den Versandhandel.

Nach 25 Jahren wird neues Verfahren durchgeführt