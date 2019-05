Ab Donnerstag (30.05.2019) feiern rund 30.000 neuapostolische christliche Jugendliche den internationalen Jugendtag in Düsseldorf. Bis Sonntag (02.06.2019) wird es in der Düsseldorfer Messe und Arena mehr als 300 verschiedene Angebote und über 400 Stunden Programm geben.

Kosten: Elf Millionen Euro

Volles Haus: Arena beim Jugendtag 2009

Die Eröffnungsfeier beginnt am Freitag (31.05.2019) in der Arena. Zu dem Programm zählen unter anderem Workshops, Sportangebote und Vorträge. Der Höhepunkt der Veranstaltung wird der Gottesdienst in der Arena sein; dazu erwartet die Kirche am Sonntag rund 40.000 Teilnehmer. Da auf dem Gelände mehr als 12.000 Jugendliche übernachten werden, ist der Arena-Sportpark vom 30. Mai 2019 bis 02. Juni 2019 geschlossen.