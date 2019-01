Erste Jugendsynode im Rheinland: Kirche will jungen Leuten Einfluss geben

Die rheinische evangelische Kirche geht mit einem Forum für junge Leute neue Wege. Am Freitag (04.01.2019) startet im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr erstmals eine Jugendsynode. Auf ihr soll diskutiert werden, wie die Kirche junge Menschen besser beteiligen kann. Gut 100 Teilnehmer sind zu dem dreitägigen Treffen angekündigt.

Beteiligung schon im Vorfeld

" Wir stellen als Evangelische Kirche im Rheinland immer öfter fest, dass wir in Bezug auf die Diversität in unseren Entscheidungsgremien, in unseren Beteiligungsformen, Nachholbedarf haben ", sagte Mitorganisator Jan Ehlert im Vorfeld. Schon die Vorbereitung habe auf Partizipation abgezielt.

Seit dem Sommer seien Themenvorschläge für die Jugendsynode gesammelt worden. So beschäftigen sich die Delegierten neben dem Hauptthema Beteiligung auch mit Jugend- und Familienarmut, Jugendarbeit, neuen Gemeindeformen und dem Umgang mit Flüchtlingen.