17-Jähriger am Siegburger Bahnhof zusammengeschlagen

Gegen 3 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag sprach der Jugendliche aus Eitorf die zwei ebenfalls jüngeren Männer an, sie sollten aufhören, eine 18-Jährige Henneferin mit Worten anzugehen. Lautstark forderte er nach Angaben der Bundespolizei die beiden noch Unbekannten auf, die Frau in Ruhe zu lassen.

Mutmaßliche Täter hörten nicht auf

Doch die ließen sich von ihm nichts sagen – zunächst sei es zu einem Wortgefecht gekommen, dann zu einer Schlägerei, so die Polizei. Der junge Eitorfer ging zu Boden, die mutmaßlichen Täter schlugen und traten weiter auf ihn ein. Reisende versuchten, die Männer zu trennen, aber die Situation eskalierte:

Die drei fielen ins anliegende Gleisbett und auch dort ging die Schlägerei weiter – erst als die von Zeugen alarmierte Bundespolizei eintraf, ließen die Täter ab und flohen. Der 17-Jährige kam mit Schnittverletzungen am Hals und Schürfwunden an Armen und Beinen in ein Krankenhaus, war laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Weitere Zeugen gesucht

Die Bundespolizei hat unter anderem Videoaufzeichnungen gesichert. Da bei ihrem Eintreffen nicht mehr alle Personen am Tatort waren, sucht sie außerdem nach weiteren Zeugen, die etwas zum Tathergang und den möglichen Tätern sagen können.

"Einschreiten ist eigentlich immer richtig", so eine Bundespolizeisprecherin zum Verhalten des 17-Jährigen, "man muss aber auch die eigene Sicherheit beachten." Am besten sei es, sich mit mehreren Außenstehenden zu verbünden und bei Wortwechseln höflich zu bleiben. Außerdem sei es wichtig, die Polizei schnell zu alarmieren.

Stand: 24.01.2022, 16:17