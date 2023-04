14-Jähriger mutmaßlicher Intensivtäter in Wuppertal verhaftet

Auf einer Kirmes in Wuppertal klickten die Handschellen: Beamte einer Spezial-Einheit der Wuppertaler Polizei verhafteten am Donnerstag den 14-Jährigen, auf Basis eines Haftbefehls des Amtsgerichts. Angesichts des Alters des Jugendlichen eine ungewöhnliche Maßnahme, aber eine, an der offenbar kein Weg vorbei ging.

Vorwürfe von Vergewaltigung bis Raub

„ Es gibt eine ganz erhebliche Liste an Verdachtsmomenten gegen ihn “, sagt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. "Unter anderem geht es um Vergewaltigung, schweren Raub und gefährliche Körperverletzung “. So soll er an einem Überfall auf eine Tankstelle beteiligt gewesen sein, bei dem gegen mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren ermittelt wird.

Ermittler befürchten Wiederholungsgefahr

Die Ermittler sehen den 14-Jährigen als sehr gefährlich an. Mit einer großen Gefahr, weitere solcher Taten zu begehen. Deshalb jetzt der Haftbefehl. Diesen erließ das Wuppertaler Amtsgericht auch mit Blick auf die Reihe Straftaten, die der Jugendliche im strafunmündigen Alter, also unter 14 begangen haben soll.

Hohes Gewaltpotenzial

Anfang April soll er im Stadtteil Oberbarmen massiv auf ein Tatopfer eingeschlagen haben. Dieses habe versucht, sich mit einem Sprung in die Wupper zu retten. Die Polizei habe den betroffenen, völlig unterkühlten Jugendlichen retten können. Während der Attacke auf einen weiteren Jugendlichen soll er diesem eine Zigarette auf der Hand ausgedrückt haben.

Einschneidende Konsequenzen möglich