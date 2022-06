Jugendliche in Köln nach Messerattacke verletzt

Hintergrund unbekannt

Was der Hintergrund der Messerattacke vor der Gaststätte in dem bekannten Hochhaus in Riehl in der Nähe des Rheinufers war, muss noch ermittelt werden. Die Gegend gilt eher als ruhig. Die Polizei hat zu den Ermittlungen eine Mordkommission eingerichtet.

Zahl der Messerattacken steigt

In Köln sieht man die neuerliche Attacke mit Besorgnis. Die Polizei nimmt eine zunehmende Bewaffnung von jungen Leuten mit Messern wahr. Im vergangenen Jahr war ein Messer annähernd in der Hälfte der insgesamt 29 Tötungsdelikte in der Stadt die Tatwaffe. Offenbar sinkt die Hemmschwelle, ein Messer einzusetzen.

Erst am vergangenen Freitag war im Stadtteil Buchheim ein 16-Jähriger von seinem 14-jährigen Mitschüler durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger starb Mitte Mai nach einer Attacke auf einem Spielplatz in Köln-Ostheim.